Renata Zarazúa cae en batalla épica ante Diane Parry en el US Open

En la cancha 5 del US Open se vivió un auténtico hervidero. Entre gritos, aplausos y el ondear de banderas mexicanas, Renata Zarazúa protagonizó un duelo inolvidable, aunque con final amargo, al caer en tres sets ante la francesa Diane Parry con parciales de 6-2, 2-6 y 7-6. Fue una batalla vibrante, de esas que se quedan tatuadas en la memoria porque dejan claro que el corazón también juega.

La mexicana comenzó con el marcador en contra. Parry, más sólida en los primeros compases, impuso condiciones con su servicio y supo aprovechar los errores de Zarazúa para quedarse con el primer parcial 6-2. Pero si algo caracteriza a Renata es que nunca baja los brazos. Con la energía de los aficionados que la empujaban desde las gradas, regresó a la pista con determinación, soltó el brazo y comenzó a dictar los puntos con autoridad. El 6-2 a su favor en el segundo set fue un golpe de carácter, la respuesta de una jugadora que se niega a ser simple espectadora en un escenario tan grande.

El tercer capítulo fue una montaña rusa de emociones. Cada intercambio de pelotas levantaba a los presentes de sus asientos, cada golpe de Renata llevaba el alma de quien sueña con dejar huella en un Grand Slam. El set se estiró hasta el límite y desembocó en un match tie break que parecía no tener dueño. Zarazúa luchó cada bola, defendió, atacó y resistió con un fuego competitivo admirable, pero la francesa encontró el quiebre justo para cerrar 10-7 y firmar su pase a la tercera ronda.

La derrota dejó un sabor agridulce: el sueño de la mexicana de seguir avanzando en el último grande del año quedó pendiente, pero lo que no se fue de Nueva York fue el reconocimiento a su entrega. Renata Zarazúa cayó con la cara al sol, demostrando que, más allá del resultado, su tenis y su corazón tienen la fuerza para seguir tocando la puerta de la élite.

Ahora, la agenda de Renata Zarazúa apunta a disputar el WTA 250, el cual se disputará en Sao Paulo, Brasil, razón por la cual no podrá estar en el GDL Open AKRON WTA 500 a disputarse en los próximos días en la Perla Tapatía.

SV