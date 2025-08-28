Ayer, el portero del Grimsby Town de la cuarta división de Inglaterra, se volvió viral después del partido de la Copa de la Liga, en la que eliminaron al Manchester United en la segunda ronda.

Christy Pym se declaró aficionado de los Red Devils luego de que se convirtiera en el héroe que dejara fuera al equipo al atajar un tiro de castigo de Matheus Cunha. Antes, había logrado desviar varios disparos del equipo rojo, lo que mantuvo con vida a los suyos y terminó llevándolos hasta la tanda de penaltis.

Cuando declaraba ante los medios como uno de los jugadores más destacados del encuentro, reconoció que es aficionado del Manchester United.

"La verdad es que lo soy, así que estoy medio enfadado", dijo Christy Pym, que vio cómo su compañero Bryan Mbeumo anotó el último disparo para meter al Grimsby de la League Two a la siguiente ronda.

También, en la entrevista con la cadena británica BBC, Pym confirmó que se pasó la noche anterior al partido estudiando a los lanzadores de penales del Manchester United.

"La noche de antes estábamos mirando penaltis junto a mi preparador. Estuvimos como una hora, pero en la tanda estaban tirando hacia el lado contrario al que pensábamos. En el caso de Cunha, pensábamos que pararía, dudaría y lo tiraría a mi izquierda. Y es lo que pasó", dijo el arquero sensación de Internet.

El video del momento en que expresó su descontento con los Diablos Rojos se volvió viral en redes sociales; muchos están de acuerdo en que, pese a su fanatismo, se comportó como todo un profesional para ayudar a los suyos.

Esto ya llega al peak de la comedia en el fútbol. El portero del Grimsby Town es fan del Manchester United y suelta que en parte está enfadado porque el United quedó fuera de la copa.



Comedia pura y dura. https://t.co/Hu2J1eYdEm — Marcquiituuss (@GxlDeLarsson) August 28, 2025

*Con información de EFE

