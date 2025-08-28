El futbolista surgido de las fuerzas básicas de Chivas, Yael Padilla, se ha convertido en un jugador olvidado por el director técnico Gabriel Milito, ya que en el presente campeonato no ha sumado un solo minuto con el primer equipo en la Liga MX, pasando de ser un jugador de recambio a estar completamente borrado por el estratega argentino.

Actualmente, en el Torneo Apertura 2025, Padilla ha sido enviado a la categoría Sub-21 en dos juegos, donde apenas suma 154 minutos y ya marcó un gol. Desde la llegada del estratega argentino a Chivas, solo ha disputado 75 minutos con el primer equipo, los cuales fueron en la Leagues Cup ante Charlotte y Cincinnati.

Desde su debut, el ahora atacante de 19 años inició de gran manera su aventura en el futbol mexicano, bajo el mando de Veljko Paunović, etapa en la que disputó un total de 16 partidos, cinco como titular, y sumó 572 minutos, marcando un total de tres anotaciones.

Posteriormente, con Fernando Gago al frente del equipo, en el Clausura 2024, Padilla tuvo una escasa participación, al ver actividad en siete juegos, en ninguno de ellos como titular, y disputar solo 98 minutos. El siguiente semestre incrementó su participación a nueve juegos, tres como titular, en los que marcó dos anotaciones.

Para el Torneo Clausura 2025, la historia fue diferente. Bajo la gestión de Óscar García y Gerardo Espinoza, sumó un total de 16 partidos, seis de ellos como titular. Además, marcó un total de dos anotaciones, convirtiéndose en el semestre con mayor actividad para el juvenil rojiblanco.

Datos de Yael Padilla en Chivas

Torneo Apertura 2023

16 juegos

5 titular

572 minutos

3 goles

Torneo Clausura 2024

7 juegos

0 titular

98 minutos

0 goles

Torneo Apertura 2024

9 juegos

3 titular

369 minutos

2 goles

Torneo Clausura 2025

16 juegos

6 titular

596 minutos

2 goles

Torneo Apertura 2025

0 juegos

0 titular

0 goles

Actividad Sub-21

2 juegos

2 titular

154 minutos

1 gol

