Sin Harden, los Rockets vencen a los Kings

John Wall consiguió 28 puntos y los Rockets de Houston superaron a los Kings de Sacramento por 102-94 ayer, a pesar de que jugaron sin el lesionado James Harden.

Harden, quien quedó fuera por un esguince en el tobillo derecho, no estuvo incluido en el reporte de lesiones y el entrenador Stephen Silas no hizo mención de la lesión antes del encuentro. El equipo anunció que no jugaría alrededor de 38 minutos antes de que el juego comenzara.

Harden había sido titular en los primeros tres encuentros de Houston esta temporada y promedia 37 puntos por juego, para liderar en la NBA, así como 11 asistencias.

De’Aaron Fox tuvo 23 puntos para los Kings, que perdieron ante los Rockets por segundo juego consecutivo. Christian Wood registró 20 unidades y 16 rebotes, mientras que Eric Gordon agregó 21 tantos para Houston.