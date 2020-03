Sigue la polémica en la dirigencia del Cruz Azul

Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul Futbol Club, se respaldó en la resolución judicial del pasado 20 de febrero, la cual dictaminó que Víctor Garcés no es miembro de la Cooperativa Cruz Azul y por lo tanto tampoco puede ser miembro de la directiva del cuadro celeste.

“Hay asuntos que están dentro de un asunto legal. Si se deja ser socio de una organización como la cooperativa que sostiene a una organización deportiva, se deja ser socio de ésta último. Entonces en esa tesitura nos encontramos”, sostuvo Álvarez en la presentación de Voces del Deporte 2020.

El pasado 20 de febrero la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió el recurso de apelación que presentó Garcés, en el cual, a su vez pedía a Álvarez que rindiera cuentas a la Cooperativa. Álvarez reviró diciendo que Garcés no podía hacerle esa petición diciendo que no tenía facultades, porque ya no era miembro de la Cooperativa.

En días recientes, Garcés no ha dado una postura sobre la resolución. Por ahora, el organigrama del club lo integra Guillermo Álvarez como presidente, Alfredo Álvarez como vicepresidente y Jaime Ordiales como Director Deportivo de la institución.

JL