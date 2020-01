Si Oramas fuera Kershaw, no estaría en México: manager de Tomateros

Tanto los Tomateros como los Venados disputan la final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y este es el escenario en el que Benjamín Gil, manager del equipo de Culiacán, aprovechó para realizar unas polémicas declaraciones sobre el pitcher rival.

En una rueda de prensa, Gil habló sobre Juan Pablo Oramas, el lanzador zurdo de Mazatlán.

“No es Clayton Kershaw. Si Oramas fuera tan bueno estaría en Ligas Mayores”, contundente Benjamín Gil, manager de Tomateros.#FinalLMP pic.twitter.com/zvsK8vyi6e — Bambino Sedano (@bambino_sedano) January 30, 2020

"A veces queremos alzar a alguien, no es Clayton Kershaw, no lo es. Si lo fuera estaría en ligas mayores, es más, si fuera tan bueno no estaría en México porque estaría ganando 20 millones al año".

Incluso ironizó sobre una "decisión" de Dodgers.

"¿Quién es mejor, Oramas o Urías? Los Dodgers no están a punto de decir 'sabes qué, quita a Urías y trae a Oramas', es un buen pitcher en esta liga, punto", agregó.

Esta noche en el Juego 7 se definirá al campeón de la LMP en la casa de los Tomateros.

