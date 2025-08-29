El delantero de Chivas, Javier "Chicharito" Hernández regresó a la convocatoria con el conjunto rojiblanco de cara al compromiso ante Cruz Azul de este sábado en la cancha del Estadio Akron.

Después de terminar la práctica de este viernes, Chivas cerró filas de cara al compromiso de este sábado ante Cruz Azul, por lo que el director técnico, Gabriel Milito, dio a conocer su lista de convocados, en donde destaca el regreso de Javier Hernández.

"Chicharito" es la principal novedad en la lista de elementos que podrán tener actividad en el duelo ante la Máquina Celeste, en que sería el primer partido del experimentado atacante en el presente campeonato.

Hernández no ha registrado actividad en lo que va del campeonato, después de que sufrió una lesión muscular el pasado 19 de julio, en el calentamiento previo al encuentro de la fecha 1 ante León.

Con un total de 42 días fuera de actividad en el terreno de juego, Javier Hernández registró su segundo periodo más largo sin minutos con el primer equipo desde su regreso al Guadalajara en 2024.

Siguen las bajas en el Rebaño

Richard Ledezma y Daniel Aguirre no fueron incluidos en la convocatoria, pues ambos continuaron con las molestias musculares que se presentaron durante el duelo ante Xolos de Tijuana el pasado fin de semana.

Además de los dos elementos recientemente lesionados, futbolistas como Alan Pulido y José Castillo seguirán entre algodones después de la lesión que los alejó del terreno de juego en la pasada jornada en el duelo ante Tijuana.

MF