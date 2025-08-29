América responde a la alcaldía Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez informó que el encuentro entre América y Pachuca se disputará a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes por afectar a los residentes de la zona y "cerrar la calle Indiana", a un costado del inmueble.

Sin embargo, las Águilas ya emitieron su postura: niegan que haya sido como lo manifestó la alcaldía. Además, enfatizan que en caso de "afectar a la afición habrá acciones legales".

"Al respecto informamos que:

i) Club América no tiene personal de seguridad.

ii) Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX.

iii) Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía.

Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales", lanzó el equipo capitalino.

No es la primera vez que el América se ve afectado por este tipo de castigos. En 2024, los azulcrema tuvieron que mudarse al Estadio Cuauhtémoc en par de ocasiones para jugar como local en Puebla.

"Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes", lamenta el América.

El encuentro entre América y Pachuca esta programado para disputarse el día sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes, a las 21:00 horas.

MF