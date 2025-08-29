Chivas busca terminar con la racha negativa ante Cruz Azul

Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio AKRON este sábado con la necesidad de sumar su segunda victoria en el semestre, además de terminar con la presión que existe en el equipo después de la racha negativa de tres partidos consecutivos sin victoria.

Ambas escuadras llegan al juego de la Jornada 7 con panoramas completamente diferentes; mientras que Chivas cuenta con un solo triunfo y se encuentra en la parte baja del campeonato, Cruz Azul llega invicto con cuatro victorias consecutivas, ubicado en el tercer puesto de la clasificación.

En los últimos cinco partidos entre ambas escuadras, el conjunto celeste tiene una ligera ventaja sobre Chivas, después de que cuentan con tres victorias, mientras que el Guadalajara ha logrado imponerse a Cruz Azul en dos ocasiones.

Los enfrentamientos entre Chivas y Cruz Azul en Guadalajara se han caracterizado por ser encuentros de gran calidad, de los cuales mantienen la paridad, después de que en sus últimos cinco duelos los dos equipos han conseguido dos triunfos, además de registrar un empate.

El último enfrentamiento del Rebaño como local ante la Máquina se dio en la cancha del Estadio Jalisco, después de que el conjunto rojiblanco fue castigado con un partido de veto del Estadio AKRON, duelo en que el conjunto Celeste se impuso 1 a 0 ante los rojiblancos.

Mientras que la última victoria de Chivas en calidad local ante Cruz Azul se dio en el Estadio AKRON, en el Torneo Apertura 2023, duelo en que, con la anotación de Yael Padilla, el Guadalajara venció al conjunto cementero en la parte final del partido.

El juego de este sábado tendrá un toque especial con el regreso de Jesús Chiquete Orozco, futbolista surgido en las fuerzas básicas del Guadalajara, que tras su salida del club llegó al cuadro de Cruz Azul y visitará por primera vez la cancha del Estadio AKRON con otra camiseta.

