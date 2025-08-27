El regreso del piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 le regresó la ilusión y la alegría a millones de mexicanos que soñaban con verlo otra vez en el Gran Circo. No obstante, después de confesar la razón por la que firmó con el nuevo equipo de F1, su paso por Cadillac podría ser el principio del fin de una carrera que emocionó a propios y extraños.

Hoy miércoles 27 de agosto, Checo Pérez ofreció su primera conferencia de prensa como piloto de la escudería estadounidense. Ante los medios de comunicación, el considerado mejor piloto mexicano de la historia confesó por qué aceptó la oferta de Cadillac, su emoción por volver a competir en la F1, así como los objetivos que busca cumplir, antes de decir cómo podría ser el último equipo en su carrera después de Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull.

"Me gustó mucho el proyecto, la ambición, la marca que trae detrás y la visión americana que tienen de llegar a Fórmula 1", aceptó el originario de Guadalajara.

También dijo: "Regreso porque es un proyecto que empieza de cero y veo este proyecto como mi último gran proyecto en la Fórmula 1. Lo quiero dar todo, que sea un proyecto exitoso y tengo una gran responsabilidad de hacerlo".

A partir de febrero de 2026 empezará el primero de dos años de contrato que Checo Pérez firmó con Cadillac, aunque reconoció que "no piensa en tiempos", ya que, si se dan los resultados, podría estirar su estadía, pero aseguró que "será un inicio duro, donde difícilmente podremos sumar puntos".

La próxima temporada será la primera de Cadillac en la F1, donde se convertirán en el equipo número 11 de la parrilla y aunque el también llamado "Ministro de Defensa" mexicano adelantó que será su último pasaje por el máximo circuito, desea dejar un legado.

"Terminar mi carrera aquí sería algo increíble. Ojalá que en un futuro pueda decir que contribuí para hacer de este equipo un proyecto bastante exitoso", agregó "Checo" en conferencia de prensa en una plaza comercial de la Ciudad de México, donde fue acompañado por una multitud que coreó su nombre y compartió la emoción de ver el regreso del ídolo mexicano a las pistas de la F1.

