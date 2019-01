Serena Williams deja en el camino a la número uno

Serena Williams, quien busca su corona número 24 en Grand Slam, se clasificó a los Cuartos de Cinal del Abierto de Australia ayer, al derrotar a la número uno mundial, la rumana Simona Halep (6-0, 4-6 y 6-4).

“Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí”, dijo Serena al finalizar el juego.

Si logra ganar el primer grande del año, la menor de las hermanas Williams igualará el récord de trofeos de Grand Slam que tiene la australiana Margaret Court.

En la siguiente ronda jugará ante la checa Karolina Pliskova, octava mundial y quien batió a la española Garbiñe Muguruza (6-3 y 6-1), por una plaza en Semifinales.

Williams, de 37 años, regresa en Melbourne a la competición oficial cuatro meses después de la polémica que desató en la Final del US Open, cuando montó un escándalo contra el árbitro en su derrota ante la japonesa Naomi Osaka.

En el cuadro varonil, el número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, selló el pase para los Cuartos de Final al vencer al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3, en una jornada en la que cayeron Alexander Zverev y Pablo Carreño.

Como en la ronda precedente, Djokovic perdió un set, pero se mostró muy superior a Medvedev en la tercera y cuarta mangas.

En la siguiente fase jugará por un puesto en Semifinales con el japonés Kei Nishikori, quien ayer eliminó a Carreño por 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-6 (10/8) en un maratón de cinco horas.

Cuarto jugador mundial y referente de la nueva generación, Zverev perdió ante el canadiense Milos Raonic por 6-1, 6-1 y 7-6 (7/5).

Raonic se enfrentará al francés Luca Pouille (31º), quien sorprendió al croata Borna Coric por parciales de 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2).