Atlas Femenil paga caro un error y ve alejarse la Liguilla ante América

Atlas Femenil estuvo muy cerca de arrebatarle puntos a las Aguilas del América, pero un error de la defensora Dirce Delgado en los últimos instantes del encuentro, terminó por concederle el penal con el que las visitantes le dieron la voltereta al marcador para sacar la victoria de 2-3 en el Estadio Jalisco, resultado que complica severamente las aspiraciones de las rojinegras para clasificarse a la Liguilla.

El cuadro dirigido por Roberto Medina había realizado un partido digno. Pese a que, en el escenario, Atlas llegaba como la víctima ante un América que marcha como tercero de la clasificación general, las académicas consiguieron competirle tú por tú a las de Coapa y, aunque iniciaron perdiendo al 29’ con un gol de Alexa Soto, esto no impidió que las locales sacaran el coraje para incomodar a su rival.

Con garra y corazón, las rojinegras se hicieron fuertes a través de su mejor jugadora: Brenda Cerén. La futbolista salvadoreña puso el empate, luego de robarle el esférico a las Águilas en media cancha, conducir hasta el área chica y finiquitar la jugada con una definición que dejó sin posibilidades de reaccionar a la arquera Itzel Velasco.

Y antes de que finalizara la primera mitad, una pena máxima le daba a las rojinegras la posibilidad de irse arriba en el marcador. Al 46’, Cerén tomó la pelota y, desde los once pasos, anotó su doblete de la noche para otorgarle la ventaja momentánea al equipo tapatío.

Sin embargo, por más que Atlas intentó soportar los embates de América, Kiana Palacios no perdonó ante una desatención defensiva que le permitió retomar la igualdad en la pizarra al 57. Y, justo en el momento más agónico del compromiso, Dirce Delgado contactó el balón con la mano, por lo que Palacios también pudo marcar otro doblete desde el manchón penal, siendo el definitivo para que las Águilas se quedaran con los tres puntos.

De esta manera, Atlas jugó su último partido como local en la fase regular del Apertura 2025 y su clasificación para la Liguilla comienza a parecer casi imposible de alcanzar, ya que depende de que, al menos cuatro equipos, no sumen puntos en esta jornada.

