Argentina vs Marruecos: ¿Cuándo y a qué hora es la Final del Mundial Sub-20?

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 llega a su punto culminante con una final histórica entre Argentina y Marruecos, un enfrentamiento que encarna la pasión, el esfuerzo y los sueños de una nueva generación. La Albiceleste, potencia tradicional del fútbol juvenil, se mide ante los Leones del Atlas, la gran sorpresa del torneo, en una cita donde la ambición y la esperanza se funden con la gloria.

Marruecos ha protagonizado una campaña épica que quedará en la memoria. En una semifinal cargada de emoción ante Francia, el equipo africano resistió hasta los penales tras un 1-1 intenso. Allí emergió Abdelhakim El Mesbahi, joven arquero que ingresó en los minutos finales y se convirtió en héroe al detener el disparo decisivo. Ese momento selló el pase histórico de Marruecos a su primera final mundialista Sub-20, un logro construido a base de disciplina, coraje y fe.

Argentina, por su parte, reafirmó su jerarquía con un triunfo ajustado pero contundente frente a Colombia. Un gol de Mateo Silvetti al minuto 72 bastó para encaminar a los sudamericanos hacia su octava final en la categoría. Sin depender del brillo individual, el conjunto argentino impone su estilo pragmático: solidez defensiva, control del juego y efectividad en los momentos clave. Su recorrido impecable y seis victorias consecutivas la consolidan como favorita al título.

El cierre del campeonato promete un choque de estilos y emociones. Marruecos buscará culminar su gesta heroica frente a una Argentina que representa la fuerza de la tradición. La final se disputará el domingo 19 de octubre a las 17:00 horas, con transmisión por Canal 9, TUDN y Vix, en un encuentro donde el fútbol juvenil volverá a demostrar que los sueños también se ganan en la cancha.

SV