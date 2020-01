Sensacional

El tiempo le ha dado la razón a Brett Veach, gerente general de los Chiefs, quien en 2017 tomara a Patrick Mahomes en el décimo sitio global del Draft de ese año.

Entonces, Veach lo etiquetó como el mejor jugador que haya visto. Tres campañas después, el joven de 24 años tiene a los Chiefs a un triunfo de su primer título de NFL en 50 años.

En sus dos campañas como titular, Mahomes puede presumir ser uno de los mejores jugadores de la Liga en su posición. En su haber ya ostenta un premio al Jugador Más Valioso y llegar a dos Finales de Conferencia de manera consecutiva, aún sin cumplir los 25 años.

De ganar este domingo ante San Francisco, Mahomes entrará a la discusión de ser la figura a seguir en la NFL en la próxima década.

Patrick Mahomes

Nombre: Patrick Lavon Mahomes II

Edad: 24 años y 138 días el próximo 2 de febrero

Universidad: Texas Tech

Draft: 10mo. Global en 2017

Temporadas: 3

Juegos iniciados: 31*

Victorias: 24*

Pases de TD: 76

Yardas por pase: 9,412*

Rating: 108.9*

* Números sólo en temporada regular

"Quiero que la gente me conozca. Obviamente quiero que me conozcan como un gran jugador de futbol americano, pero también quiero que me conozcan por ser una gran persona”

-Patrick Mahomes, QB Chiefs