Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

León vs FC Juárez | 17:00 horas | Tubi |

América vs Puebla | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Toluca vs Chivas | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil | YouTube

Mazatlán vs Pumas | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

Cerro Porteño vs Estudiantes LP | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

CR Flamengo vs Internacional | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

U de Chile vs Independiente | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Birmingham vs Sheffield United | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

