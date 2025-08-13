Miércoles, 13 de Agosto 2025

Futbol hoy 13 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del miércoles 13 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • León vs FC Juárez | 17:00 horas | Tubi |
  • América vs Puebla | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Toluca vs Chivas | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil | YouTube
  • Mazatlán vs Pumas | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Cerro Porteño vs Estudiantes LP | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • CR Flamengo vs Internacional | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • U de Chile vs Independiente | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 13 de agosto de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Birmingham vs Sheffield United | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

