Se anunció este lunes cuándo y dónde se llevarán a cabo la inauguración y la Final de la Copa América 2024 y la Selección Mexicana, lejos de estar con tranquilidad haciendo planes para esta justa, al contrario, se encuentra con el rosario en la mano, viendo cómo podrán vencer a Honduras este martes en el Estadio Azteca, en partido que arranca en punto de las 20:30 horas.

Una serie en donde Jaime Lozano sabe que si no logra avanzar, su puesto estará en riesgo de cara al primer semestre del 2024, ya que si bien ha hecho buenos partidos, en donde empató con Alemania y ganó la Copa Oro, a la hora importante los catrachos los humillaron apenas el viernes pasado.

“Este puesto es así, lo tengo claro desde que jugaba, la selección nacional lo que más desearía es que hubiera procesos, porque la selección que más ha crecido es Canadá y Panamá, lo que te va a dar consistencia, y no lo digo por estar aquí, siempre los resultados van a ser distintos. A mí me contratan para dar resultados, pero no pienso en eso, voy día a día, partido a partido y esa mentalidad es la que me ha puesto donde estoy”, dijo el “Jimmy” Lozano.

El entrenador mexicano volvió a llamar la atención a sus jugadores, al apuntar que no tuvieron la actitud mostrada en el amistoso ante los alemanes, por mencionar un partido.

“Nos superaron en eso entre otras tantas cosas, un tema de ambición, de ilusión, que fue lo que pusimos ante Alemania y no podemos permitirnos eso, tenemos que ser los mismos, fue lo que más me pudo haber molestado, pero la imagen debe ser la misma, no por ser Alemania vamos a jugar el partido del semestre y luego venga Honduras y no lo tomemos como debe ser. Los dejamos crecer, pensar que son mejores que nosotros, que creo que no lo son, pero lo consiguieron porque la serie está de su lado”.

