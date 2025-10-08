La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, y uno de los futbolistas que más ha vivido este proceso bajo el mando de Javier Aguirre es Raúl “Tala” Rangel, arquero de las Chivas. De cara a los compromisos amistosos ante Colombia y Ecuador, el guardameta aseguró que el equipo atraviesa un gran momento anímico y futbolístico, con la mira puesta en afinar detalles frente a rivales de alto nivel.

“El equipo lo veo muy entusiasmado, muy convencido en estos partidos ante rivales muy buenos. El primero es Colombia, un equipo de los más fuertes de Sudamérica, será un encuentro muy completo en cuanto a exigencia y nivel, y nos va a ayudar mucho en lo que buscamos con selección”, expresó el portero rojiblanco.

Rangel, quien ha sido uno de los jugadores recurrentes en las convocatorias del “Vasco” Aguirre, subrayó que los duelos amistosos no solo sirven para medir el nivel del equipo, sino también para fortalecer la cohesión del grupo, un aspecto que considera vital para llegar con fortaleza al Mundial.

“Esa unión, como lo han dicho varios compañeros y el mismo profesor Javier, ha sido muy importante. Hemos formado una familia muy bonita. El entendimiento que estamos teniendo es muy bueno, y eso se ha demostrado y consolidado en cada concentración”, comentó.

Además, el arquero fue cuestionado sobre el nuevo balón que se utilizará en la Copa del Mundo, tema que suele generar debate entre los porteros por las variaciones en su vuelo y manejo. En ese sentido, Rangel se mostró satisfecho con el esférico oficial.

“En lo personal, me gusta mucho el material con el que está hecho. Se siente bien al sujetarlo, permite jugar por vía aérea sin que vuele tanto, y también responde bien en los tiros rasos”, explicó.

Con esta doble fecha de preparación, México buscará mantener su ritmo competitivo y consolidar el estilo de juego que pretende el cuerpo técnico. Los encuentros ante Colombia y Ecuador servirán como una prueba exigente para el Tricolor, que sigue reforzando su identidad y su compromiso de cara a la máxima cita futbolística.

MF