El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, compartió sus impresiones sobre el emocionante partido en el que el Tricolor empató 3-3 frente a Uzbekistán. En sus declaraciones, Lozano reconoció que a su equipo le faltó "oficio" para mantener la ventaja en el marcador y lograr la victoria.

El empate en este enfrentamiento dejó en evidencia las áreas de mejora en el equipo mexicano, especialmente en términos de consistencia defensiva y control del juego. A pesar de la falta de oficio que mencionó Lozano, el desempeño de Jiménez ofreció un destello de esperanza y calidad en el ataque.

“Recibimos cinco goles en dos partidos, nos llegan poco y nos castigan mucho, nos toman mal parados, no entendemos los tiempos, llegamos tarde a la presión, el primer gol parece un golazo y el último, cuando vienes de darle la vuelta, nos faltó oficio, regalamos una falta que no tenía que ser. Este tipo de partidos sirve para ver lo que viene, que es Ghana y Alemania y me hubiera encantado ganar estos dos partidos, pero así fue”, indicó Lozano.

Por otro lado, Lozano destacó positivamente el desempeño de Raúl Jiménez, quien se destacó con un impresionante doblete en el partido contra Uzbekistán. El delantero anotó tres de los cinco goles que el Tri consiguió durante esta Fecha FIFA, lo que resaltó como un aspecto alentador del encuentro.

“Me encantó Jiménez, Raúl que no lo había tenido, se habló de que no había hecho goles que no fueran penales y hoy hizo dos, yo digo que está en la premier League, ya quisiera cualquier jugador del mundo estar ahí, entonces esos delanteros necesitan tiempo, si son buenos, van a ser buenos toda la vida, harán goles y le darán mucho al equipo y creo que Raúl me gustó, por los goles y por el trabajo, no lo veía tan fino, y resultó ser el más fino del equipo, me gustaron todos”, dijo el timonel mexicano.

