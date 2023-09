El delantero del Tricolor y del Feyenoord de Países Bajos, Santiago Giménez lamentó el hecho de que México no haya podido vencer a Uzbekistán en partido amistoso disputado en Atlanta, luego e empatar 3-3 en tiempo de compensación.

“Es un sabor amargo, es la realidad, porque ya habíamos dado la vuelta, con pasión, con corazón. Es difícil en selección, todos los rivales serán complicados y darle la vuelta al partido era un plus, estos partidos no se nos pueden ir de las manos, al final fue una jugada desafortunada y no tenemos que permitir eso”, indicó el ariete mexicano.

Por otro lado, el “Bebote” aclaró que le gusta jugar como segundo “nueve” en un esquema poco utilizado por el técnico Jaime Lozano, ya que a lo largo de su carrera como entrenador, sólo ha utilizado un centro delantero en sus equipos. Ahora, Giménez se acompañó de Raúl en los últimos 10 minutos del juego ante lo uzbekos.

“La indicación fue del Jimmy, que para defender estemos uno y uno y para atacar, los dos juntos, que busquemos los centros y buscar los rebotes y la realidad es que me siento muy cómodo, porque somos dos nueves que nos gusta salir del área, cuando Raúl sale, voy yo y así, nos entendemos muy bien, me gusta jugar con él, es un gran delantero y es un privilegio estar a su lado”, platicó al finalizar el partido desde el campo sintético del Mercedes Benz Stadium.

