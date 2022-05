Selección Mexicana: Chicharito no tiene su lugar asegurado en el Tri, dice Martino

El director técnico de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo Martino aceptó que tuvo un primer acercamiento con el jugador del LA Galaxy de la MLS, Javier “Chicharito” Hernández para dialogar y ver si en un futuro cercano puede haber una nueva convocatoria para el máximo goleador en la historia del Tricolor.

Sin embargo, el hecho de que se hayan reunido y que todavía pueda haber más reuniones, no significa que el ex delantero del Manchester United y del Real Madrid tenga asegurado su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Yo me junto con el futbolista, lo escucho, hablo con él y lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si esto genera algún tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección y eso no significa nada. Respecto a la injusticia que pueda representar que un jugador no ha estado y pueda estar en la última parte, lo normal es que no suceda esto o suceda en pocas situaciones, tampoco le podemos cerrar la puerta a los jugadores que puedan estar en buen momento. Que yo tenga una reunión con él no significa ningún tipo de compromiso”, apuntó.

Sin embargo el “Tata” aclaró que hoy en día hay una competencia interna muy fuerte en el Tricolor por tomar la posición de centro delantero, ya que cuentan con la presencia de Raúl Jiménez, Alexis Vega, Santiago Giménez y se espera la recuperación de Rogelio Funes Mori, por lo que Javier Hernández deberá emplearse a fondo si es que quiere volver a llenarle el ojo al seleccionador argentino.

“Hay una competencia por el número 9, con diferentes criterios, nosotros hoy estamos con Raúl, que es nuestro delantero centro, nuestro referente, hay que recuperar su mejor versión, Santiago que está con nosotros, más la recuperación del Mellizo, hoy están ellos y en el futuro cercano ya veremos”, comentó el “Tata” Martino.

MF