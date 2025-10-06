Aficionados protagonizan pelea en el Pumas vs Chivas | VIDEO

En la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, los Pumas se enfrentaron a las Chivas del Guadalajara en un partido que estuvo marcado por la polémica. Aunque los universitarios se fueron al descanso con ventaja, el conjunto tapatío logró remontar en los minutos finales y llevarse la victoria por 2-1. Los goles de Armando González y Daniel Aguirre para las Chivas fueron suficientes para superar el tanto de Pedro Vite, quien había acercado a los Pumas en el marcador.

El desenlace del partido no solo estuvo marcado por la remontada, sino también por una pelea entre aficionados en las gradas del Estadio Olímpico Universitario. Un video que circuló en redes sociales mostró cómo una discusión entre seguidores de ambos equipos escaló rápidamente hasta convertirse en una serie de agresiones físicas. Varios involucrados fueron vistos en el piso, mientras que algunos intentaron intervenir para calmar la situación.

A pesar de la gravedad del incidente, la Liga MX no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Además, no se ha dado información sobre la identidad de los responsables ni sobre posibles detenciones o desalojos relacionados con la pelea en el estadio. Esto deja la incógnita sobre las medidas que tomará la liga ante este tipo de situaciones.

En cuanto al resultado deportivo, la victoria de Chivas deja a los Pumas en una situación complicada, ya que, a pesar de haber mostrado buen rendimiento durante gran parte del encuentro, se mantienen en una posición incierta en la tabla. Con el marcador final de 2-1, las Chivas se llevan los tres puntos a casa, mientras que los universitarios deberán mejorar para evitar complicaciones en lo que resta del torneo.

