Adelantar su proceso puede ser peligroso: Efraín Flores sobre la 'Hormiga' y su ausencia en Selección

El delantero de Chivas, Armando González, sigue viviendo un momento sobresaliente en el presente campeonato, luego de establecerse como el tercer mejor goleador mexicano. Pese a ello, no fue convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, aunque el combinado nacional sufre bajas sensibles en el ataque.

Ante esto, el exdirector técnico del Guadalajara, Efraín Flores, aseguró que no se debe adelantar el proceso de la “Hormiga” con la Selección Mexicana, ya que consideró que esto podría ser peligroso, por lo que será necesario esperar a que siga consolidándose.

“Hay jugadores a los que no se debe adelantar su proceso, tampoco hay que adelantarnos, porque puede ser peligroso. Entonces, hay que saber los momentos y, si bien este muchacho sigue así este torneo y el próximo se mantiene de la misma manera, sería excelente. Entonces, sí sería el momento de decir: ‘si levanto la mano, que me tomen en cuenta para la Selección Mexicana’”, señaló.

Asimismo, enfatizó que, pese a su buen momento, aún no ha hecho lo suficiente para ser considerado el delantero de la Selección Nacional, por lo que se debe esperar a que siga mostrando su nivel y convirtiendo goles para ser tomado en cuenta.

“Pero por lo que está haciendo ahorita, yo creo que todavía no ha hecho lo suficiente para que pueda ser considerado como delantero de la Selección Mexicana. Creo que hay que esperar; lo más importante es que la ‘Hormiga’ siga de esta manera, solamente jugando y anotando”, agregó.

Al final, consideró que la mejor manera en la que el jugador puede ganarse un lugar es marcando goles, lo cual obligaría al técnico nacional a convocarlo para los partidos con el conjunto tricolor.

“La mejor manera de ser considerado, sin decir nada, es haciendo goles. Esa es la mejor forma de levantar la mano, consolidándose como delantero en la cancha. Ahí llegará el momento en que el mismo técnico lo llamará, pero hay que esperar los momentos de cada jugador”, concluyó.

