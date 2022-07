Las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en torno a la Selección Mexicana siguen causando revuelo y es que los más críticos han cuestionado la decisión de Yon de Luisa de no despedir a la estratega del Tri Femenil, Mónica Vergara.

El último en hablar del tema ha sido Hugo Sánchez quien se mostró muy molesto e inconforme con la continuidad de Mónica al frente de la Selección Femenil. Incluso, cuestionó que la decisión de Yon de Luisa de no despedirla pudo ser porque se trata de una mujer.

"Me sorprende lo de Mónica Vergara porque sus resultados no son favorables. Yon de Luisa es el presidente de la Federación y toma la decisión de destituir a Gerardo Torrado, Nacho Hierro y Luis Pérez, y resulta que porque (de Luisa) es hombre o macho no destituye a Mónica. ¿Acaso va a quedar mal por ser hombre de destituir a una mujer?", soltó Hugo durante un programa deportivo en el que participa.

El mítico exdelantero del Real Madrid insinuó que la decisión de Yon de Luisa de que sea un nuevo organismo especializado en la rama femenil quien tome la iniciativa de despedir a Mónica Vergara podría ser por "suavidad con las mujeres".

"¿Por qué hay que esperar a que venga una dirección deportiva para tomar una decisión que es obvia? (Cesar a Mónica Vergara) Sus resultados no son favorables y lo lógico es que la hagan a un lado. ¿Acaso no lo hacen para suavizar las cosas? Ojito a eso", agregó el legendario exfutbolista mexicano.

JL