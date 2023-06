Está a horas de dirigir el partido más importante desde que tomó la silla como director técnico de la Selección mexicana de futbol y el argentino Diego Martín Cocca ocupa un porcentaje de sus pensamientos en ver quién lo quiere fuera del banquillo Tricolor. Previo al juego ante Estados Unidos en Las Vegas, el técnico pidió tiempo para trabajar, sin dejar de mirar a sus detractores.

“Con ganas, con voluntad se puede cumplir y se pueden hacer milagros, estamos empezando a creer en nosotros y queremos que la gente crea en la Selección, sabiendo la silla en donde estoy y sabiendo que hay más gente que quiere que me vaya a que me quede, pero estamos convencidos de lo que hacemos, yo estoy convencido de que con trabajo y dedicación y en lo que venimos haciendo desde hace cuatro meses se va a ver reflejado dentro de la cancha, después el resultado no lo podemos manejar, pero si hay compromiso, si hay trabajo y ambición, el mexicano lo va a lograr y se va a sentir reflejado, no tengo duda”, dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.

Cocca pidió que las criticas bajen de tono, haciendo énfasis en que los comentarios y ataques van más sobre el proceso anterior que fracasó en Qatar 2022 y que no pudo derrotar a Estados Unidos en partidos definitivos, que en la persona que ocupa actualmente el timón del Tricolor.

“Sé dónde estoy sentado, la silla que ocupo. No me están criticando a mí, están criticando al proceso, a alguien hay que echarle la culpa y en el futbol es el técnico. Yo no fui a Qatar, no tengo la culpa de eso, pero entiendo a la gente, lo que dicen. Si los que me contrataron confían en mí, que con tiempo y trabajo podemos cambiar esta Selección, espero que así lo logremos, me lo tengo que ir ganando a cada partido, en cada juego ponemos por delante nuestro prestigio”, afirmó el argentino.

io