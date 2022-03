El capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, señaló que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) deben de hacer algo con el césped del Estadio Azteca, pues asegura que "no es el mejor" para jugar al futbol.

En una entrevista para un medio de comunicación, el "Principito" aseguró que aunque parezca lo contrario la cancha del Estadio Azteca no está en las mejores condiciones y pide que la cambien o hagan algo porque además el mítico inmueble lo merece.

"El pasto del Azteca desde hace tiempo es muy pesado, se atora la pelota, aunque ustedes desde arriba digan que el pasto está perfecto, pero abajo la pelota te bota mucho. Piensas que viene para pegarle de primera y te bota o le das de primera y te bota mal", dijo.

"Nosotros, desde hace muchísimo tiempo, cuando se nos preguntó, dijimos que creemos que deberíamos tener un campo mucho mejor, además que el Azteca lo merece", añadió el centrocampista.

Ante esto, Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, le dio todo el apoyo a su capitán, y de una manera sutil, sugirió que se le escuche.

"Andrés es nuestro capitán y es una voz autorizada en este sentido".

"Tata" pidió que "se escuche a los futbolistas en muchas situaciones del desarrollo de un equipo, ellos son los que están en la cancha y saben un poco de esto".

Sobre la posibilidad de que la gente que entre al Estadio Azteca, pueda emitir el grito discriminatorio en caso de no tener un buen resultado, el director técnico nacional, dijo de forma cortante:

"Ya me he expresado sobre cómo me gustaría ver a el Azteca y me gustaría verlo con gente de México alentando a la Selección y nosotros haciendo nuestra labor".

JL