El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino ya tiene prácticamente definido su equipo que participará en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo menos en un porcentaje alto. Ante esto, es complicado que jugadores con reciente convocatoria puedan ser incluidos en la lista final, tales como Luis Reyes, Emilio Lara o Ángel Zaldívar.

“Estas situaciones se dan a jugadores que hacen dos o tres partidos bien o un gol aislado y no se analiza el rendimiento. Pero de cualquier manera el lugar para un muy buen rendimiento de un jugador, creo que la mayoría esta acá o ha estado en selección. Así que es algo que coincidirá un jugador que quizá hoy no está, pero antes estuvo. Es difícil que aparezca alguien de cero, pero no lo descarto en absoluto”, comentó el “Tata”.

En el caso del “Hueso” Reyes, Gerardo Martino lo convocó por el hecho de haber tenido dos buenos torneos con Atlas y aunque existe incertidumbre de en qué posición lo utilizará porque en su club juega en varios puestos, en el Tricolor podría ir de lateral izquierdo.

“Ha hecho dos temporadas muy parejas con Atlas. Si bien es difícil jugadores de las características de él dilucidar en qué posición lo vamos a poner, porque ha jugado varias posiciones y uno debe decidir en qué lugar va a jugar. Lo convocamos como lateral izquierdo que creo es su puesto naturalmente. Está convocado por su regularidad en un nivel bastante alto en los dos torneos que Atlas fue campeón”, siguió el seleccionador argentino del Tricolor.

