Con la intención de dar un golpe de autoridad, de prepararse de cara a Qatar 2022 y de encontrar los últimos lugares disponibles para poder completar la lista definitiva de seleccionados que acudirán a la justa mundialista, el Tricolor enfrentará a su similar de Paraguay la noche de este miércoles en Atlanta, Georgia, en el Mercedes Benz Stadium.

El delantero de Chivas y seleccionado mexicano, Alexis Vega hizo énfasis en que el Tri debe derrotar a los guaranís con autoridad, por ellos y por la afición que llenará el inmueble.

"Ante Paraguay será un juego importante, podemos dar un golpe de autoridad para que la afición siga contenta y nosotros seguir adelante. Debemos salir a proponer, hemos tenido pocos días de preparación, pero el equipo está listo, hemos visualizado muy bien al rival", señaló.

En relación a su convocatoria, la cual se está haciendo recurrente con el timonel Gerardo Martino, Alexis Vega no pudo ocultar su alegría y compromiso por demostrar su capacidad vistiendo la playera verde de la Selección Mexicana.

"Estoy feliz de representar siempre a mi país, me encuentro en el mejor momento de mi carrera, con mucha madurez. Ahora trataré de dar mi máximo en cada partido y cada concentración. Nosotros trabajamos al máximo, quedan tres meses para poder ir a la Copa del Mundo y debemos estar mentalizados. Yo no me siento seguro, hay compañeros que también quieren estar en Selección y aquí trato de dar el cien", comentó Vega.

JL