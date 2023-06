Apenas hace unos días, el delantero colombiano del Atlas, Julián Quiñones comenzó con su proceso de naturalización para tener pasaporte mexicano, situación que tiene contento a Diego Cocca, quien lo quiere en el cuadro Tricolor a como dé lugar, por lo que fue él mismo quien habló con el jugador y de ser así, lo estará considerando para la vestir la playera verde de México.

“Mi trabajo en la selección, más allá de lo que estoy aprendiendo, porque nunca fui seleccionador, es infinito, hay tanto por hacer y me ilusiona mucho, porque hay un campo de mejora muy grande, con la gente de Federación que va entrando, con la gente de la Liga, con los clubes, con el director deportivo, una de las posibilidades es tener jugadores naturalizados que le puedan dar algo a la selección y de eso me tengo que encargar yo también y me estoy encargando”, comentó Cocca.

Por otro lado, Diego Cocca reconoció que luce complicado que Alexis Vega y Sebastián Córdova estén listos para jugar ante Estados Unidos, pero prefiere aguantar hasta último segundo porque confía plenamente en sus capacidades en la cancha, aunque ambos están entre algodones.

“Sebastián Córdova y Alexis Vega son muy importantes. Alexis jugó Mundial y es desequilibrante, Sebastián tuvo una gran Liguilla. Arrastran lesiones, la Liguilla es muy desgastante, pero por la calidad de jugadores que son decidimos tomar el riesgo de traerlos, los estamos tratando para que lleguen al juego, pero la realidad es que aún no están para el jueves”, expuso el técnico de cuadro mexicano.

io