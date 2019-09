Se tambalea Ricardo La Volpe

El Morelia confirmó su mejoría al vencer como visitante 2-0 al Toluca, que agravó todavía más su crisis, en partido de la Fecha 9 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX disputado en el Estadio Nemesio Díez.

Los goles de la victoria fueron obra de Luis Mendoza al minuto 72, así como del venezolano Fernando Aristeguieta al 73’.

Con este resultado, los purépechas llegaron a 13 unidades; los escarlata se quedaron con cinco puntos.

La mejoría del cuadro michoacano es patente, lo cual ha demostrado en sus últimos duelos y confirmó en este cotejo en el que más allá de que tuvo algún momento de apremio, fue mejor en términos generales.

El ingreso en el segundo tiempo del peruano Edison Flores fue determinante en este juego, ya que a partir de que fue considerado, la balanza se inclinó por completo a favor de la visita, luego de un primer tiempo en el que por momentos hubo equilibrio de fuerzas.

Los dirigidos por el argentino Pablo Guede fueron los primeros en avisar sobre la meta rival en un gran balón bombeado de Luis Mendoza, quien dejó solo al venezolano Fernando Aristeguieta, quien quiso definir de volea, pero apenas hizo contacto para regalarle su disparo a Alfredo Talavera al minuto 33.

La respuesta mexiquense llegó al minuto 42 en una acción por izquierda del ecuatoriano Aníbal Chalá, quien llegó hasta el área para encarar al guardameta uruguayo Sebastián Sosa y prender un disparo cruzado que se estrelló en el poste contrario, para irse así al descanso.

Diablos vive su infierno

En el complemento no pasaba mucho, ambos intentaban, sin reflejar en el marcador ese deseo, hasta que el peruano Flores pisó la cancha, y se encargó de colaborar en la jugada del primer gol.

Todo se originó en una jugada por izquierda en la que el seleccionado inca mandó un centro preciso para al área donde Luis Mendoza de primera la puso pegada al poste derecho al minuto 72.

Solo un minuto después la visita prácticamente finiquitó el juego al aumentar la ventaja en un gran balón filtrado de Flores que dejó solo a Ariesteguieta, quien definió perfecto con remate de zurda al fondo de las redes.

Más allá de un disparo de media distancia de Antonio Ríos que obligó al portero Sebastián Sosa a lanzarse para evitar la caída de su marco, el resto del juego fue de puro trámite para Morelia, que sumó su cuarto triunfo del certamen para confirmar su mejoría, en tanto que los del Estado de México no salen de su crisis.

"Soy el responsable", reconoce el DT argentino

La situación de los Diablos preocupa al “Bigotón”. IMAGO7

El técnico argentino Ricardo La Volpe aceptó que es preocupante el momento por el que atraviesa el Toluca, y dejó en claro que él es el responsable de los malos resultados que han tenido en el torneo.

“El jugador no quiere perder, yo no quiero perder, la afición no quiere perder. Acá lo preocupante es la situación del equipo. Sin duda, no sacar resultados, uno tiene experiencia que esto pesa”, dijo tras la derrota con Morelia.

Aseguró que él asume la culpa por los resultados adversos que acumulan los Diablos Rojos.

“Primero, soy yo el responsable porque soy el que maneja al equipo, sin duda. Pero siempre cae sobre el técnico que tiene que aguantar estas situaciones, así es este deporte, el futbol es a base de resultados y no se vienen sacando, no levanta el equipo”, apuntó.

Sobre la manera en que su afición se metió con el equipo, explicó: “Verdaderamente me extraña a mí, porque un ‘olé’ en tu cancha es feo, uno se siente mal; hay una directiva que también tendrá que tomar las medidas necesarias”.