Se acerca el Festival “Vivan los Niños con Cáncer”

El viernes 1 de julio será la fecha en la que se llevará a cabo el 14to. Festival de Golf “Vivan los Niños con Cáncer”, que año con año organiza el Hospital Civil de Guadalajara.

El torneo se jugará en el campo de El Cielo Country Club bajo el formato A Go-Go de parejas en 18 hoyos, con la suma de hándicaps a 25%. Entre los premios destaca un automóvil para quien realice un hole in one en el hoyo 10, o un carrito de golf a quien también haga hole in one, pero en el hoyo 4.

El dinero recabado en el torneo se destinará para la compra de un Cromatógrafo, que sirve para medir los fármacos que se aplican a cada paciente y así realizar tratamientos individualizados de los menores que son atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara. El equipo tiene un costo de dos millones 800 mil pesos.

El costo de la inscripción es de tres mil pesos antes del 15 de mayo y de tres mil 450 después de esa fecha, y se pueden realizar en el teléfono 3848 5550.