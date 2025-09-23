Santos vs Xolos forma parte de la agenda de partidos que se disputarán este miércoles dentro de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Por si no te lo quieres perder, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

Horario del Santos vs Xolos, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 en Torreón. Está pactado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Santos vs Xolos

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming como otros en esta fecha doble. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Santos y Xolos a la Jornada 10

Con realidades distintas, Santos Laguna recibe en casa a los Xolos de Tijuana en el cierre de la Jornada 10 del torneo mexicano.

Como el ave fénix, luego de la goleada el fin de semana pasado, el cuadro de la Comarca Lagunera busca salir de la crisis en la que se encuentra sumergido. Santos Laguna fue vapuleado por el Atlético San Luis (1-4) en su propio terreno, dejando una gran decepción a su afición.

Por su parte, Xolos goleó a los Panzas Verdes de León por 5-0, ilusionando a su fanaticada que se dio cita al Estadio Caliente.

Santos vs Xolos EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este miércoles 24 de septiembre en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. Sobre el partido, el técnico de Xolos, Sebastián "El Loco" Abreu, dijo que "el equipo tiene identidad… no estamos por arriba de nadie".

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Miércoles 24 de septiembre Hora: 21:00 horas

21:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

