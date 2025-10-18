Esta noche, Santos Laguna se enfrentará en calidad de anfitrión contra León para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de León se encuentra en la posición número 12 de la tabla general con 12 puntos acumulados, mientras que Santos está 4 lugares abajo con a penas 10 puntos.

Ambos equipos se encuentran por debajo de los primeros 10 lugares de la tabla general, pero quien tiene más posibilidades de pelear un lugar en el Play In es León. ESPECIAL / Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Santos y León?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Santos Laguna y León, mi pronóstico se inclina por una victoria de León o un empate, dada la compleja situación de Santos y la tendencia de León a ser un equipo más sólido, incluso como visitante.

Aquí tienes el análisis estadístico que sustenta esta predicción:

León se encuentra en una posición cómoda para el Play In, demostrando una buena capacidad ofensiva y una defensa razonable, mientras que Santos Laguna vive una temporada muy complicada, en la parte baja de la tabla, con una defensa que ha concedido muchos goles y una ofensiva que no termina de carburar.

Forma reciente

León ha mostrado una forma más consistente, combinando victorias y empates. Su capacidad para anotar fuera de casa es un punto fuerte. Santos Laguna, por su parte, viene en una racha negativa: ha ganado solo uno de sus últimos 5 partidos y su defensa ha sido muy vulnerable, lo que genera dudas sobre su capacidad para contener a un equipo como León.

Historial de enfrentamientos directos

El historial reciente es bastante parejo, lo cual puede parecer contradictorio con las posiciones actuales, pero es importante considerar que Santos ha tenido momentos mejores en el pasado.

Los partidos entre estos equipos suelen ser de muchos goles. En los últimos 5 enfrentamientos directos, ha habido un promedio de 3.2 goles por partido.

Rendimiento como Local/Visitante

Santos Laguna (Local) : a pesar de la "altura" de Torreón, Santos no ha logrado hacer de su casa una fortaleza esta temporada.

León (Visitante) : Aunque ningún equipo es infalible fuera de casa, León ha logrado sumar puntos importantes como visitante y su estilo de juego ofensivo le permite buscar la victoria en cualquier cancha.

Pronóstico basado en estadísticas

Considerando la disparidad en la tabla general, el mejor momento de forma de León y la vulnerabilidad defensiva de Santos, el resultado más probable es una victoria de León o un empate.

