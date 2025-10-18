Dónde ver EN VIVO Fulham vs Arsenal por la Premier League 2025

Luego de la pausa por la fecha FIFA, la Premier League regresa a la acción, y en el juego estelar del sábado, el Arsenal visitará al Fulham de Raúl Jiménez.

Los Gunners llegan como líderes de la competencia y con el doble de puntos que los Cottagers, pero no por eso saldrán sin presión, pues su ventaja sobre el Liverpool es de apenas un punto, e incluso el Tottenham y el Bournemouth, siguientes en la tabla, están en condiciones matemáticas de superarlos.

Del lado del Fulham, la participación de Raúl Jiménez no está asegurada. El delantero hizo historia el pasado 28 de septiembre al convertirse en el primer mexicano en anotar 60 goles en la Premier League, pero en ese mismo juego, ante el Aston Villa, salió lesionado por un golpe en las costillas que lo marginó de los partidos de la Selección Nacional y no permite asegurar que estará hoy en la cancha. Aún así, las posibilidades son altas.

El Arsenal echará de menos a Noni Madueke, Kai Havertz y a Martin Odegaard, que están descartados incluso para el próximo partido de Champions League, contra el Atlético de Madrid, pero ha recuperado al ecuatoriano Piero Hincapié, al español Martín Zubimendi y a Ben White. Cualquiera de los tres podrían tener acción este día en Craven Cotagge.

¿Dónde ver Fulham vs Arsenal?

Hora: 10:30 a.m.

Canal: HBO Max

Alineaciones probables

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Cairney; Wilson, King, Iwobi; y Raúl Jiménez.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard.

Jornada 8 de la Premier League

Sábado

Nottingham Forest vs. Chelsea (5:30 horas)

Brighton and Hove Albion vs. Newcastle United (8:00 horas)

Crystal Palace vs. Bournemouth (8:00 horas)

Manchester City vs. Everton (8:00 horas)

Sunderland vs. Wolverhampton Wanderers (10:30 horas)

Fulham vs. Arsenal

Domingo

Tottenham Hotspur vs. Aston Villa (7:00 horas)

Liverpool vs. Manchester United (9:30 horas)

West Ham United vs. Berentford (13:00 horas)

*Los horarios son del centro de México. Todos los juegos serán transmitidos por HBO Max.

