Peleas de box hoy sábado 18 de octubre: horarios y dónde ver la cartelera completa

En el boxeo no son comunes las apuestas entre peleadores, pero Miguel "Micky" Román y Mauricio "Bronco" Lara aseguraron hace unos días que quien pierda la pelea que sostendrán hoy en el Gimnasio Universitario de la Universidad de Ciudad Juárez se retirará.

Así de intensa se espera la pelea, y al menos el pesaje lo fue. Ayer, Román empujó a Lara durante el careo, y el ambiente estuvo cerca de desbordarse. El Bronco sonrió y, cuando volvieron a posar, se adelantó a su rival, con el gesto que tanto lo había incomodado.

Lara pesó 59.50 kilos y Román, 58.90; ambos quedaron debajo del límite superpluma.

La pelea entre los mexicanos será televisada por TUDN, Canal 5 y VIX a partir de las 23:05 horas.

Cartelera en Ciudad Juárez

Mauricio “Bronco” Lara vs. Miguel “Mickey” Román

Miguel “Fantástico” Esparza vs. Miguel Ruiz

David Moreno Potrero y José Luis Vázquez pelearán en Reynosa. X/BoxAzteca7

Pelea de promesas en TV Azteca

David Potrero y José Luis "Choche" Vázquez protagonizarán la pelea de Box Azteca.

A las 23:00 horas, Canal 7 transmitirá el combate entre los púgiles, ambos de 23 años. David Moreno llega con 18 victorias, 2 derrotas y un empate. Choche está invicto con 19 victorias, tres de ellas por nocaut.