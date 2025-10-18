La autocrítica fue directa y sin rodeos. Diego Cocca, técnico del Atlas, reconoció que su equipo no tuvo la mentalidad ni la concentración necesarias en la derrota por 2-0 ante Atlético San Luis, un resultado que frena el impulso rojinegro y pone en entredicho su aspiración de meterse al play-in del Apertura 2025.

Al término del encuentro disputado en el estadio Alfonso Lastras, el estratega argentino habló con tono serio y autocrítico. “Estamos en una etapa del torneo en la que cada punto es importante, hay que jugar con muchísima mentalidad, y no vi al equipo como quería. Nos desconectamos y no pudimos resolver el partido”, reconoció Cocca, visiblemente frustrado por la falta de reacción de sus dirigidos.

El técnico lamentó los errores en ambas áreas, señalando que los Zorros no fueron sólidos atrás ni efectivos al frente: “San Luis hizo lo que tenía que hacer, convirtió y se defendió bien. Nosotros tuvimos dos o tres situaciones y las desaprovechamos. En nuestra área no estuvimos bien y en la rival tampoco, y ahí se definen los partidos”.

Más allá del resultado, Cocca hizo hincapié en la falta de constancia que arrastra el equipo desde hace tiempo. “Este es un equipo que viene mal hace tiempo. Cuanto más pasa, más cuesta resolverlo. Lo más difícil es tener constancia y mentalidad. Estamos construyendo un grupo, pero todavía falta trabajo”, sentenció.

El argentino reconoció que, pese a los avances en la tenencia de balón y la intención ofensiva, los errores defensivos siguen condenando al Atlas. “Por momentos jugamos bien, pero cuando el equipo se desconecta, nos lastiman. Es algo que tenemos que aprender a controlar. No alcanza con tener la pelota si no se compite en las áreas”.

Finalmente, Cocca apeló a la autocrítica y al trabajo para revertir el mal momento. “No queda mucho que reprochar sino trabajar. Tenemos que tomar buenas decisiones y encontrar el mejor once para los próximos partidos. León y Chivas son desafíos grandes y necesitamos una reacción inmediata”.

Ahora, Atlas comenzará con su etapa de preparación para la jornada doble, y es que el miércoles enfrentarán al León en el estadio Jalisco y el próximo sábado a Chivas en el estadio Akron, dentro del clásico tapatío, seis puntos que los Zorros deben ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar.

