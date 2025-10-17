Atlético San Luis le pasa por encima a un Atlas sin rumbo

Atlético de San Luis aprovechó su localía y venció con autoridad 2-0 al Atlas, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, disputado este viernes 17 de octubre en el Estadio Alfonso Lastras.

El equipo potosino se adelantó temprano en el marcador con un gol de João Pedro desde los once pasos al minuto 17, tras una falta dentro del área cometida por Matheus Dória. Antes del descanso, Óscar Macías amplió la ventaja con un sólido remate de cabeza al 42', luego de un centro preciso de Juan Manuel Sanabria.

Atlas intentó reaccionar en la segunda mitad con ajustes en su esquema ofensivo, incluyendo el ingreso de jugadores como Eduardo Aguirre y Arturo González. Sin embargo, la defensa del San Luis se mantuvo firme, y los Zorros no lograron acortar distancias en el marcador.

Con este resultado, San Luis da un paso importante en la pelea por puestos de Liguilla, mientras que Atlas sigue sin encontrar regularidad en el torneo. El cuadro rojinegro suma una nueva derrota fuera de casa y complica su cierre de temporada.

