Todo quedó entre hermanos. No se hicieron daño, no se inquietaron, no se agredieron, solo salieron a pasear. Los rojinegros del Atlas visitaron el TSM Corona para enfrentar a su “hermano” mayor Santos Laguna, sin embargo el encuentro terminó por ser aburrido, tedioso, con nulas emociones en las áreas, de ahí que el marcador final terminó empatado sin anotaciones.

En un juego digno para el bostezo y la distracción, los rojinegros se plantaron en el terreno de juego con un mundo de dudas, sobre todo en el ataque, y es que con la desbandada de jugadores, incluyendo a Julio César Furch y Julián Quiñones, esa zona quedará vulnerable e insípida, por más que la directiva intenta traer a jugadores para ocupar esos puestos.

Ni el “Mudo” Eduardo Aguirre, ni Brian “Huevo” Lozano, ni Juan Manuel Zapata, ni Mateo García, mucho menos Brayan Christopher Trejo han podido demostrarle al técnico Benjamín Mora que pueden ser los hombres de confianza en el ataque rojinegro, mucho menos Mauro Manotas, que se ha inundado de lesiones desde que llegó a La Madriguera.

Abucheos al terminar el primer tiempo, pero sobre todo abucheos para despedir a los jugadores al final del encuentro, fue la mejor muestra de un partido que ofreció muy poco, que los entrenadores intentaron ir con todo en el arranque, que buscaron tener variantes en el complemento, pero que poco o mucho se notó sobre el terreno de juego.

Al final, con este resultado, tanto rojinegros, como laguneros se quedan con cuatro unidades cada uno en el arranque de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2023 y ahora deberán esperar un mes para volver a la actividad en el torneo casero, ya que es momento de darle paso al certamen que enfrentará a rivales de la Liga MX, con equipos de la MLS de Estados Unidos y Canadá.

Alineación Santos



PORTERO

24. Gibran Lajud

DEFENSAS

2. Omar Campos

5. Félix Torres

21. Matheus Doria

23. Raúl López

(80’ 3. I. Govea)

MEDIOCAMPISTAS

6. Alan Cervantes

(64’ 18. P. Aquino)

10. Juan Brunetta

11. Duván Vergara

(80’ 9. J. Correa)

16. Aldo López

DELANTEROS

31. Emerson Rodríguez

(74’ 24. D. Medina)

7. Harold Preciado

D.T. Pablo Repetto

Alineación Atlas

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

4. Javier Abella

2. Martín Nervo

5. Anderson Santamaría

14. Luis Reyes

MEDIOCAMPISTAS

17. Jaziel Martínez

(80’ 24. B. Trejo)

26. Aldo Rocha

6. Édgar Zaldívar

(68’ 20. J. Zapata)

DELANTEROS

10. Brian Lozano

8. Mateo García

(68’ 209. J. Guzmán)

30. Eduardo Aguirre

(79’ 32. R. Lozano)

D.T. Benjamín Mora



