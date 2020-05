San Lorenzo sueña con el fichaje de Luis Suárez

El actual coordinador de las selecciones juveniles de Argentina y exdirectivo del San Lorenzo de Almagro, Bernardo Romero, señaló que el presidente del club Marcelo Tinelli sueña con la posibilidad de fichar al charrúa Luis Suárez, aunque las posibilidades son muy remotas.

"Ojalá. El futbol argentino es muy competitivo y siempre están estas posibilidades. Además Uruguay está cerca y habrá que esperar. Sé que Tinelli lo tiene como una posibilidad pero vamos a ver con el tiempo qué pasa".

El exjugador recordó una experiencia cuando el uruguayo comenzaba en el futbol, ya que le comentó que seguía mucho el futbol argentino y que le gustaría algún día estar en la Superliga Argentina.

"Nos juntamos con mucha gente del futbol y él me hablaba del equipo de 2001, que lo seguía mucho, le gustaba mucho. La verdad que fue espectacular, yo le pedí una foto y después me la pidió él para subirla, me dijo que le gustaba mucho el balompié argentino, nos seguía en demasía y miraba mis goles. Para mí fue un orgullo con lo que significa Suárez para el mundo", relató.

"El Pistolero" inició su trayectoria con el Nacional de su país en 2005 y al siguiente año tuvo la oportunidad de emigrar a Europa para jugar con el Groningen (2006-07) y después con el Ajax (2007-10) de los Países Bajos.

Su gran oportunidad se dio en 2011 cuando fue vendido al Liverpool y, tres años más tarde, fue contratado por el Barcelona, donde se ha convertido en uno de los mejores atacantes del mundo al lado del argentino Lionel Messi.

AJ