Iker Casillas recuerda el infarto que sufrió hace un año

El ex portero Iker Casillas recordó que un día como hoy, pero de hace un año sufrió un infarto agudo de miocardio que por poco le quitaba la vida, sin embargo, logró superar los obstáculos.

"Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien, pero en esta ocasión me siento contento por superar un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, ¡humor!", señaló en sus redes sociales.

Hace un año en el Olival, el centro de entrenamiento del Porto, Casillas comenzó a sentirse mal y fue llevado de inmediato al hospital para su valoración médica, en donde los doctores hicieron lo necesario para salvarle la vida.

Aunque la idea de Casillas era regresar a jugar, hace unos meses anunció su adiós a las canchas, a pesar de ser nombrado por los Dragones como el enlace entre la plantilla, pero su intención es postularse para ser el nuevo presidente de la Federación Española de Futbol (FEF).

A través de sus redes sociales, también compartió que habrá un documental sobre todo lo que vivió en los últimos 365 días, no obstante, no hay más detalles de la fecha del estreno.

"El 1 de mayo del 2019 me levanto como todos los días, me voy a entrenar. Noto que me estoy quedando sin aire, tengo que respirar, lo tengo aquí, pero no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que podía ser un infarto", relata el español al comienzo del video.

Casillas jugó de 1999 a 2015 con Real Madrid y logró ser multicampeón con el conjunto merengue, destacando las tres UEFA Champions League que consiguió. Jugó con el Porto de 2015 a 2019; mientras que con la Selección de España obtuvo dos Eurocopas (2008 y 2012), además del Mundial de Sudáfrica 2010 tras imponerse por la mínima en tiempos extras a los Países Bajos.

