El jalisciense Salvador de Alba Jr. dominó la carrera de INDY NXT para conquistar el circuito de Milwaukee, logrando su primera victoria del campeonato de desarrollo de IndyCar.

De Alba tuvo una jornada destacada. Arrancó en la segunda posición en la penúltima fecha de la temporada 2025, pero gracias a un intenso trabajo siendo el piloto de Andretti INDY NXT, consiguió un fin de semana redondo al coronarlo con un triunfo inédito en la competencia.

En un inicio, Salvador demostró determinación y rapidez arriba de su monoplaza #27 Grupo Indi- Red Cola - Z motors, siendo clave para controlar la delantera en la carrera a 90 vueltas, sosteniendo una considerable ventaja en todo momento sobre sus perseguidores más cercanos Dennis Hauger y Lochie Hughes.

Tras consumar su gran desempeño cruzando la meta en primer lugar, De Alba Jr. se sumó a una selecta lista de pilotos mexicanos que han ganado en la antesala del IndyCar.

Respecto al resultado que consiguió este domingo, el tapatío se dijo muy contento con el rendimiento demostrado en un fin de semana que tuvo múltiples situaciones.

“Muy contentos con el resultado de hoy, logrando el primer triunfo del año y de mi carrera en una pista que tiene muchos recuerdos para mí, en donde Michel Jourdain Jr. ganó su primera carrera y yo haciendo lo mismo”.

“Fue un fin de semana en donde logramos muchas cosas, calificando en primera fila, con récord de pista en la primera vuelta. Muy agradecido con todo el equipo, con Andretti, con Grupo Indi, con todos los que hacen posible este proyecto, estoy seguro que esto nos servirá mucho para los planes del año entrante”, dijo Salvador.

La final de la temporada 2025 de la INDY NXT se llevará a cabo el próximo 31 de agosto, cuando Salvador De Alba Jr. busque otro resultado favorable en Nashville.

MV