Salvador de Alba busca lucirse en Cajititlán para luchar por el título

Con metas más claras y viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, el tapatío Salvador de Alba está listo para volver a vivir la experiencia de triunfar en su tierra, de cara a la fecha de este fin de semana que la NASCAR PEAK México Series vivirá en el Trióvalo Internacional de Cajititlán.

De Alba, quien debutara en 2015 en este campeonato, ganó en noviembre pasado en el mismo escenario en el que correrá este fin de semana, en la que se convirtió en la primera victoria de su trayectoria, por lo que repetir frente a su público se ha convertido en el primer paso del tapatío para pelear por cosas más importantes en el campeonato.

“Al final de 2018, cuando gané mi primera carrera, creo que fue un muy buen respiro tanto para mí como para el equipo. Habíamos estado tocando la puerta para ganar y no se daba por ‘x’ o ‘y’ razón, al final lo conseguimos y sabemos que podemos estar peleando por más. Después de eso hemos tenido buenos resultados, buenas actuaciones y sabemos que podemos pelear el campeonato, donde importa más terminar todas las carreras”, apuntó el joven jalisciense.

Y a pesar de la experiencia adquirida y ser ya un piloto ganador dentro de la categoría estelar, “Copetín” sabe que siempre hay espacio para seguir creciendo, tal y como se lo propuso cuando comenzó con su trayectoria en el serial.

“Es un momento en el que tengo claro qué es lo que quiero, lo que podemos lograr. También es un momento para siempre agradecer, aprender de todos, es algo que se ha hecho desde que empezamos en esto y ahora que ya llevo cuatro años en Nascar todos los días se aprende de algo nuevo y siempre hay que hacerlo”, añadió.

Por último, De Alba sabe que en todo este tiempo se ha ido formando una buena reputación entre el resto de los pilotos y, sobre todo, con los aficionados, no sólo de su ciudad, sino de otras plazas, algo con lo cual se siente agradecido.

“Es un gusto ser identificado, se siente orgullo el poder llegar a una plaza que no sea la mía y que me conozcan, que la gente me desee éxito y eso también es un orgullo para el equipo. No tengo más que agradecerle a toda la gente que me ha apoyado en todo este tiempo, en especial a la de Guadalajara, que siempre me ha dado su cariño y es una emoción muy grande correr aquí”, comentó.

Peleando por subir puestos

Salvador de Alba se ubica al momento en el séptimo sitio del campeonato de la NASCAR PEAK México Series, luego de acumular 67 puntos tras dos fechas. En la clasificación, el tapatío se encuentra empatado con Irwin Vences y Xavier Razo.