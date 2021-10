SFP revela investigación por enriquecimiento ilícito en Conade

El secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reveló que la dependencia a su cargo investiga a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), derivado de una serie de denuncias que se han realizado en contra del organismo.

Al comparecer ante las Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, expuso que se trata de una serie de querellas que han llegado a la oficina de la SFP por presuntos actos de enriquecimiento ilícito de diversos funcionarios y que se unen a otras denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por el mismo delito.

"Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro órgano interno de control en la Conade. Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía especializada, de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito. Tenemos varias carpetas integrando varios ilícitos y por el sigilo procesal no podemos señalar más, estén seguros de que estamos actuando", señaló, aunque aclaró que por el sigilo de las indagatorias, no puede revelar si en las querellas está involucrada o no la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara.

El funcionario federal detalló que al interior de la Conade también ha habido 14 sanciones por faltas no graves, de las cuales seis derivado en la inhabilitación por seis meses del subdirector de calidad, así como la suspensión del director de Alto Rendimiento por seis meses.

En otra de las indagatorias, continuó, se comprobó el uso de 9.5 millones de pesos sin que se pudiera comprobar el destino de ese recurso, por lo que se analizan 71 contratos de prestadores de servicios.

"Tenemos abiertas unas auditorías a cada uno de éstos, estamos con la lupa en la Conade, tengan la certeza y de que varios asuntos están en la Fiscalía, como debe de ser", reiteró.

MQ