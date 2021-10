Exige cambios de fondo

Ante el creciente número de quejas que se han acumulado en contra de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), la experimentada pedalista sinaloense, Daniela Gaxiola, aseveró que el ciclismo mexicano requiere de un cambio radical desde los altos mandos para poder potenciar este deporte en el país.

“Queremos un proyecto que esté a la altura de los atletas para alcanzar un rendimiento de un país de primer mundo. Tenemos las cualidades para competir a ese nivel, México tiene todo, pero no ha habido ninguna proyección. No tenemos a un buen líder y tampoco está rodeado de personas profesionales”.

Edgardo Hernández Chagoya es quien ha movido los hilos de este deporte en los últimos 12 años, pero su actuación al frente de la FMC ha dejado mucho qué desear, pues se ha inmiscuido en procesos ilegales y, de manera inexplicable, dejó fuera de los pasados Juegos Olímpicos a las ciclistas Jessica Salazar, Victoria Velasco y Yarely Salazar.

Ante lo ocurrido previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Daniela Gaxiola comentó que esas situaciones se podrían evitar generando proyectos claros y concisos para todas y todos los ciclistas.

Hasta ahora la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sido la única institución que ha tomado cartas en el asunto y el pasado 22 de septiembre sancionó a la FMC por éstas y otras irregularidades, por lo cual Edgardo Hernández deberá dejar su cargo próximamente para dar paso a otro dirigente.

“Creo que la UCI tomó una acción justa, ya que la FMC no ha hecho las cosas a favor del ciclismo en México. Considero que va a ser algo bueno, porque así podemos tener un cambio”, comentó Gaxiola para El Informador.

Será el próximo 15 de octubre cuando la FMC sostenga su Asamblea para elegir al nuevo consejo directivo, aunque desafortunadamente para los ciclistas ellos no tienen ni voz ni voto, ya que sólo los presidentes de asociación tienen el poder de elegir.

“Hasta que esto no tenga una visión clara para el ciclismo en México, yo pretendo estar en pausa. No sé si van a continuar los mismos o habrá nuevos proyectos. Yo no quiero vivir otro ciclo olímpico como el que vivimos estos últimos años”, concluyó Gaxiola.

MQ