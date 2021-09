Rut Castillo apunta que apoyo del Gobierno para deportistas no es suficiente

La gimnasta jalisciense, Rut Castillo, reveló que ha tenido que costear su carrera, ya que con el apoyo económico que recibe por parte del Gobierno no puede sostener su preparación. "Las becas no son suficientes, no alcanza para vuelos al extranjero o campamentos", declaró.

Castillo, en Tokio 2020, se convirtió en la primer mexicana que participa en unos Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica, a sus 30 años de edad ha vivido cuatro ciclos olímpicos donde observó las carencias del deporte mexicano.

Rut, en alguna parte de su carrera puso dinero propio para acudir a las competencias, por ello está agradecida con sus patrocinadores, porque por ellos puede practicar el deporte.

"El deportista no debería estar preocupado por esa cuestión", dijo Castillo, quien detalló que el costo de los instrumentos que utiliza en su preparación no son baratos, "los trajes cuestan 20 mil pesos, las pelotas dos mil 500 y la beca que recibía era de dos mil pesos".

Por el momento, Rut Castillo no ha tomado la decisión si se preparará para París 2024, pero tiene claro en qué se debe mejorar la gimnasia rítmica mexicana.

"Principalmente en la capacitación de entrenadoras, tienen el nivel para formar a la gimnasta base, no para un nivel competitivo como el de un ciclo olímpico, sumado a nuevos métodos para la detección de talento", puntualizó la atleta jalisciense.

