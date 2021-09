Periodista venezolano lanza mensaje obsceno contra esposa de Messi

Fernando Petrocelli, periodista venezolano, desató una gran polémica luego de un tweet en donde lanzó un comentario obsceno hacia la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo.

Petrocelli citó un tweet de un aficionado donde proponía un nuevo cántico hacia Messi y su esposa, que desde el origen era impúdico: "Hay que lanzarle unos cánticos picantes: Messi Messi Messi está bien, eres un crack, pero la Antonella a todos nos la va a mam*r".

Sin embargo, en lugar de cuestionar dichas palabras, el periodista se sumó a la propuesta y posteó: "Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser y con Antonella todos vamos a gozar, jajaja", citó el venezolano.

De forma inmediata, Fernando fue tachado de machista, misógeno, obsceno y demás, por lo que borró el tweet de manera inmediata y extendió una disculpa.

"Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", escribió.

Varios usuarios de redes sociales levantaron una denuncia formal contra el venezolano por delitos de violencia simbólica y promoción al odio de discriminación de género, y asimismo piden su detención e imputación.

JL