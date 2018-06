Rubén Rovelo con la experiencia por delante

Considerado como uno de los pilotos de mayor experiencia en el circuito, Rubén Rovelo, actual líder de la Nascar Peak México Series, máximo serial del automovilismo, llega a suelo jalisciense con la intención de triunfar. Tras haber visto la bandera a cuadros el año pasado en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, el piloto del equipo Ruffles buscará subir a lo más alto del podio en una de las pistas más exigentes del país.

“Estoy muy contento por regresar a una de mis pistas favoritas, mi primera victoria de Nascar fue en el Trióvalo, de igual manera el año pasado volví a obtener una victoria, además vengo de ganar en Chihuahua, creo que todo esto es un extra de motivación para disfrutar el fin de semana y buscar un triunfo más. Tengo muy buenos recuerdos, victorias en distintas categorías, además, la afición de Jalisco es de las mejores que tiene el automovilismo”.

Con la autoridad que los años al frente del volante le han otorgado, Rovelo aseguró que la Nascar México se ha convertido en un serial del automovilismo bastante competitivo, por lo que buscará mantenerse en lo más alto de la clasificación.

“Ha crecido mucho, año tras año se vuelve más competitiva. Van tres fechas con tres ganadores distintos y eso habla del gran nivel que tiene la categoría. En lo personal siento que he tenido un inicio muy bueno, pese a que no me fue bien en la segunda fecha, la victoria de la pasada fecha en Chihuahua me ha puesto en la primera posición del campeonato y ahora debemos cuidarnos de que nos alcancen, trabajar fuerte y no confiarnos”.

De igual manera, el experimentado competidor invitó al público tapatío para que este domingo asista a Cajititlán y pueda disfrutar del espectáculo del deporte motor. “A la gente le pido que vaya a apoyarnos, imagínense a 35 coches de 500 caballos de fuerza, conforman un gran espectáculo y además pueden ir con la familia”.