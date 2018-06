Max González busca recomponer el camino en casa

El máximo serial del automovilismo en el país está de regreso en Guadalajara. La Nascar Peak México Series estará presente en su primera de dos fechas en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, y uno de sus representantes está listo para dar la campanada en una pista que conoce bien.

Max González, piloto tapatío y uno de los miembros más jóvenes del serial, aseguró que buscará destacar en su tierra. Pese a no haber tenido un inicio de temporada ideal, el joven conductor del equipo Gonher Pro One Amistad Rancho El Fortín mencionó que un buen resultado el próximo domingo sería el parteaguas de una campaña exitosa.

“Ya estamos preparados, tanto equipo como pilotos sabemos que es una fecha muy importante para nosotros porque es en casa. Eso pesa poquito más, pero siempre quieres dar lo mejor de ti en casa y con tu gente. No se nos han dado las cosas, pero cuando se nos dan el equipo demuestra fortaleza. Es la cuarta fecha apenas, quedan ocho más, podemos hacer que todo cambie y qué mejor que sea en Guadalajara”.

Tras haber estado presente durante toda la temporada 2017 de la Nascar México, González declaró que durante el último año ha visto mejoría en su equipo y en su persona.

“Siento que he mejorado mucho como piloto, este es mi segundo año en la Nascar Peak y eso me pone con la obligación de dar buenos resultados. El equipo le metió muchísimo más a los carros, al staff, estamos completos a 100 por ciento”.

El joven piloto oriundo de Guadalajara extendió la invitación al público tapatío para que asista al Trióvalo Internacional y apoyen al auto número 37.

“Decirles que no se lo pierdan, es un evento muy padre, no se van a querer ni sentar, la pista está rapidísima y hay 35 coches de los mejores pilotos de México. Que me apoyen, piloto del auto número 37 de Gonher Pro One Amistad Rancho El Fortín, al final de la carrera pueden pasar a los pits”.