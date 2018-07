''Ronny'' Ruelas, un campeón con los pies en la tierra

El récord profesional de Ronaldo Ruelas aún es muy joven, sin embargo su crecimiento en el mundo del boxeo de paga se ha dado a pasos agigantados, tanto que con apenas ocho combates en el profesionalismo ya ostenta en su poder el cetro pluma Intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fue hace tres meses cuando el tapatío se alzó con este título al vencer por la vía del nocaut al también jalisciense Adalberto García, pero hoy, de cara a que este sábado mida fuerzas contra José de Alba en el Parque San Rafael de Guadalajara, ''Ronny'' sueña en grande sin relajarse por lo que ya ha logrado.

''Tener el título implica más responsabilidad, no es presión, es responsabilidad por tener un título a mi cargo, tengo que hacerlo valer y que la gente vea en mí que sí soy el gran campeón que merece este título''.

''Ganar este campeonato ya lo tengo asimilado, ya pasó para mí, me lo siguen recordando pero yo trabajo como si aún no lo tuviera. Estas semanas han sido tranquilas pero he trabajado mucho en no creérmela, asimilarlo y dejarlo ahí'', compartió el pugilista.

Su récord marca que apenas va por su noveno combate profesional, pero Ronaldo Ruelas tiene bases muy sólidas en el amateurismo, pues más de 150 combates y diversos logros en el boxeo aficionado, ya daban cuenta de las cualidades de este novel pugilista de Jalisco.

''Yo no soy nuevo en esto del boxeo, a lo mejor en el profesional sí, pero yo sembré mucho en el amateur. Tengo más de 150 peleas, tengo campeonatos nacionales y estuve en preselección nacional. Para mí esto no es algo nuevo, creo que estamos cosechando algo de lo que sembramos desde hace tiempo'', finalizó.

Hoy, Ronaldo Ruelas está interesado en seguirse fogueando y continuar con camino firme hacia escenarios más importantes, sin embargo, en su corta carrera profesional ya ha sido sparring de boxeadores como el campeón mundial Óscar Valdez, con quien comparte división.

Entre los ídolos boxísticos de Ronaldo Ruelas, se encuentra el también jalisciense Abner Mares, campeón mundial peso pluma por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En el récord de Ruelas se contabilizan ocho triunfos, de los cuales seis han sido por la vía del cloroformo.

