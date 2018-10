Ronaldo confiesa que quiere superar a Messi en Balones de Oro

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, afirmó hoy en una entrevista exclusiva con un semanario francés que considera que “merece” ganar este año su sexto Balón de Oro y que su objetivo es superar al astro argentino Lionel Messi, que ha ganado cinco.

En la entrevista exclusiva con la revista francesa que concede el Balón de Oro, France Football, Ronaldo explicó también las razones por las que abandonó el Real Madrid el verano pasado y fichó por la Juventus de Turín, Italia, así como el efecto que le causó la denuncia por violación presentada contra él en Estados Unidos.

“El Balón de Oro, sí, creo que lo merezco este año (…) Sí, sueño con ganarlo por sexta vez y superar si es así a Lionel Messi” declaró Ronaldo en un extracto de la entrevista con el prestigiado semanario futbolístico galo, que saldrá mañana a la venta en los quioscos franceses.

Sobre su salida del Real Madrid, con el que ganó las tres últimas Ligas de campeones de Europa (Champion’s League), Ronaldo explicó en la primera entrevista que concede desde su llegada a la Juventus que fue culpa de su presidente, Florentino Pérez, que cada vez le concedía menos importancia.

“Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable”, afirmó.

"Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente (Florentino Pérez) no me frenaría", añadió.

Ronaldo explicó que eligió a la Juventus de Turín porque los italianos le "deseaban de verdad" y no por dinero, porque las mejores ofertas que recibió procedían de China.

"Si me hubiera ido por una cuestión de dinero me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron", precisó.

Ronaldo reconoció también que las acusaciones de violación que pesan sobre él luego de una denuncia presentada por abogados de una mujer estadunidense en Las Vegas le están afectando.

“Por supuesto que esta historia interfiere en mi vida. Tengo una compañera, cuatro hijos, una madre que envejece, hermanas, un hermano, una familia de la que soy muy cercano. Sin hablar de mi reputación que es la de alguien ejemplar. Sé quien soy y lo que he hecho. La verdad estallará un día”, subrayó.

AC