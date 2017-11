Quiero siete hijos y siete Balones de Oro: Cristiano

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que acaba de ser padre por cuarta vez, asegura que quiere tener siete hijos y otros tantos Balones de Oro, y advierte frente a posibles críticas que, aunque su principio de temporada no ha sido "perfecto", quedan muchos partidos pendientes.

"Estoy contento y me siento bien. (...) Estamos solamente a comienzos de la temporada y todavía quedan muchos partidos. Hay que estar tranquilo y seguir trabajando, porque evidentemente podemos hacerlo mejor", admite a L'Équipe.

El diario deportivo francés adelanta hoy un extracto de la entrevista que publicará mañana, donde el jugador apunta que no es culpa suya si la pelota no quiere entrar en la portería.

"Eso no me impide trabajar igual, tener la misma ética de trabajo. Las cosas van a cambiar, no estoy preocupado. La gente lo está más que yo. (...) Hace dos años pasaba lo mismo en la misma época. El año pasado, igual", recalca el delantero.

A sus 32 años, Ronaldo deja claro que sabe relativizar: "A veces estoy decepcionado con lo que hago durante un partido. Después del encuentro, me digo: 'Lo puedes hacer mejor'. Pero cuando llego a casa me encuentro con mi familia, mis amigos. Todo cambia".

El jugador habló con L'Équipe a finales de la semana pasada, poco antes del nacimiento este domingo de Alana Martina, su primera hija con la española Georgina Rodríguez y la cuarta en total, tras Cristiano Junior, de siete años, y los mellizos Eva y Mateo, de varios meses de vida.

Y el portugués, cuatro veces ganador de un Balón de Oro, avanza que sigue queriendo ampliar la familia y su número de trofeos, y elevar a siete tanto el número de hijos como el de esa distinción otorgadas por la revista France Football.